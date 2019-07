Francia: uomo volante Franky Zapata prepara la traversata Manica

Saint-Inglevert, 24 lug. (askanews) - Ha incantato Parigi e tutti gli spettatori della parata sugli Champs-Elysées il 14 luglio e ora Franky Zapata si prepara a una nuova impresa attraversare il canale della Manica con il suo Flyboard.Il campione francese di jet-ski ha messo a punto una piattaforma volante azionata da cinque motori a reazione, una tavola a turboreazione che gli permette di volare senza ali.Il marsigliese di 40 anni si trova già nel nord della Francia a Sangatte da dove conta di spiccare il volo per cercare di raggiungere in un viaggio da brivido della durata di circa una ventina di minuti. L'atterraggio se tutto va bene è previsto nei dintorni di Dover, nel sud dell'Inghilterra.L'impresa di Franky Zapata arriva a 110 anni da quella portata a termine da Louis Blériot il primo aviatore che attraversò la Manica in volo.