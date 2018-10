Ghostwriter, il marketing scopre l'intelligenza artificiale

Milano (askanews) - L'intelligenza artificiale rivoluziona anche il marketing. Ghostwriter è la prima prima piattaforma italiana di content strategy basata su intelligenza artificiale. Ci spiega come funziona Ester Liquori, che l'ha creata e sviluppata insieme a Mauro Bennici (entrambi sono fondatori della startup You Are My Guide)."A cosa serve, ad aiutare le aziende a individuare il loro miglior pubblico ottimizzando i tempi e i budget che normalmente impiegano nella segmentazione dell'audience e nell'individuare chi sono i migliori clienti a cui proporre i migliori prodotti".Algortimi proprietari e machine learning sono gli strumenti usati per individuare utenti, capirne gusti e stili e creare bozze intelligenti di testi, così da eliminare lo spamming e privilegiare invece contenuti dedicati e personalizzati. Nel rispetto della privacy, assicurano gli ideatori, che portano avanti il loro progetto all'interno di i3p incubatore di imprese innovative del Politecnicno di Torino.