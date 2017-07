IIT crea tavoletta tattile che fa percepire spazi a non vedenti

Genova (askanews) - Una tavoletta tattile che fa percepire spazi alle persone non vedenti. Nasce dal progetto europeo BlindPAD, coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il primo prototipo di un dispositivo che potrà migliorare la qualità di vita di non vedenti e ipovedenti: la tavoletta tattile contiene giochi educativi in grado di far percepire con le dita mappe, disegni e forme geometriche in modo più semplice e versatile rispetto alle tecnologie attuali.Le mani diventano strumento per esplorare liberamente la tavoletta, che offre un'immagine in rilievo del contenuto visivo che si vuole imparare e che è tradotto dalla tavoletta dal mondo visivo a quello tattile.Il prototipo può essere già usato nei centri di riabilitazione visiva e, in futuro, la tecnologia BlindPAD potrà diventare di uso comune in ambienti scolastici e domestici.