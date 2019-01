Italia al Ces, il bracciale hitech che aiuta i motociclisti

Las Vegas (askanews) - Al Ces di Las Vegas, la fiera della tecnologia per eccellenza, l'Italia non solo è tornata in missione con una cinquantina di startup, guidate da Tilt, ma ha anche vinto alcuni degli Innovation awards, i premi assegnati alle idee più innovative. Fra i vincitori c'è Woolf, startup italiana per il secondo anno di fila al Ces che ha ideato un braccialetto hitech che aiuta i motociclisti. Federico Tognetti è cofondatore e amministratore delegato di Woolf Srl. "ll primo dispositivo al mondo indossabile dedicato a chi guida su due ruote, si mette al polso e vibra all'avvicinarsi di punto sensibile, che può essere di velocità controllata o un punto pericoloso. Un aiuto al polso del motociclista senza distogliere sguardo o disturbarlo con suoni"."L''idea è venuta da contesto d'uso, siamo motociclisti , ci siamo resi conto che in moto è difficile usare delle tecnologie dell'auto quindi abbiamo pensato a un dispositivo che potesse supplire a questo tipo di contesto".