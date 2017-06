L'ascensore orizzontale di Harry Potter e Willy Wonka è realtà

Milano, (askanews) - Quella che sembrava essere solo una trovata cinematografica degna delle magie di Harry Potter o di Willy Wonka, è diventata realtà. L'ascensore del futuro che, oltre ad andare su e giù, va anche avanti, indietro e di lato è stata realizzata negli stabilimenti della Thyssenkrupp e collaudata nella Torre di collaudo di Rottweil, in Germania, la più alta al mondo con i suoi 246 metri.L'ascensore rivoluzionario si chiama Multi ed è capace di muoversi lateralmente alla velocità di 5 m/s, con cabine wireless che si muovono in loop, utilizzando un unico vano, come i treni della metropolitana, senza bisogno di funi.Quasi come nella fabbrica di cioccolato, Multi, che è in realtà un sistema costituito di più cabine, si muove su due assi all interno di un ridotto numero di vani, aumentando del 50% la capacità di trasporto delle persone e riducendo del 60% i picchi di energia elettrica richiesti per l alimentazione. I passeggeri non dovranno attendere più di 15-30 secondi l arrivo dell ascensore.Un progetto che promette di rivoluzionare anche l architettura e il design degli edifici futuri, con appartamenti più facilmente raggiungibili sia sul piano verticale sia su quello orizzontale. E chissà, forse il prossimo passo sarà proprio l'ascensore con il tasto "su e fuori".