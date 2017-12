Mortar, il primo cameriere robot attira i clienti di Hanoi

Hanoi, (askanews) - Incontrare Mortar, il primo e unico cameriere robot di Hanoi, è un'esperienza da fare: lo pensano i molti clienti che frequentano il Robo Café, inaugurato a dicembre nel centro storico della città.Ispirato a un robot giapponese che serve il sushi, con un tablet android come faccia e servendo con un vassoio incollato alle mani, Mortar per ora può sbattere le palpebre, strizzare l'occhiolino, arrossire e pronunciare alcune frasi: "Prego, prenda il suo drink", "grazie", tra le sue preferite.Uno dei due ideatori e co-proprietario del locale, Do Trung Thanh, 24 anni:"Speriamo che il robot sia più amichevole con i clienti e che sia più flessibile e possa dire più frasi in diverse lingue. Speriamo inoltre che possa avere differenti stati d'animo"."Aumenteremo il numero dei robots fino a 4 o 5. Ma ci piacerebbe un ambiente dove i robot e gli esseri umani possano lavorare insieme, non separatamente. I robot aiuteranno a migliorare la produttività, mentre gli esseri umani miglioreranno la relazione con i clienti, perché possono consigliarli sulle bevande".Per ora Mortar non può prendere da solo le bevande, ma aiuta i colleghi, come Tran Thi Linh, a servire i clienti che aspettano:"Da quando ho iniziato a lavorare qui, trovo che il robot sia molto interessante. Può lavorare dalle 8 alle 16 ore senza lamentarsi. La maggior parte dei clienti viene al nostro caffé per testare il robot".Un cliente:"Se ci fossero più robot in questo caffé, arriverebbero ancora più clienti. Ma i clienti chiedono anche interazione umana con i camerieri, quindi penso che usare i robot per servire i clienti non basti".