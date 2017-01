Samsung: incidenti del Galaxy Note 7 causati da batteria

Seul (askanews) - La Samsung ha accusato le batterie che alimentano il Galaxy Note 7 di essere la causa degli incidenti che l'hanno obbligata a sospendere la produzione del cellulare. Le conclusioni di un'indagine interna e indipendente "hanno stabilito che le batterie sono la causa degli incidenti del Note 7", scrive il gigante sudcoreano Samsung Electronics in un comunicato. Ad inizio settembre il gruppo si era visto costretto a richiamare da tutto il mondo 2,5 milioni di Note 7, dopo che alcuni esemplari avevano preso fuoco o erano esplosi.In particolare, l'inchiesta interna avrebbe appurato che il problema delle batterie prodotte da Samsung SDI è legato alle dimensioni irregolari delle batterie stesse, che non gli permettevano di aderire bene al cellulare, provocando un surriscaldamento che poi innescava le esplosioni.Samsung, primo produttore mondiale di smartphone, ha stimato i costi del richiamo dei Note 7 in 5,3 miliardi di dollari.