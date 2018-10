Spazio, Bepi Colombo sulla rampa di lancio a Kourou

Kourou (askanews) - In questo video dell Esa il posizionamento sulla rampa di lancio dello spazioporto europeo di Kourou, in Guiana francese, del razzo Ariane 5 con a bordo la sonda euro-giapponese "Bepi Colombo" in partenza per Mercurio. Il lancio è fissato per l 1:45 (Gmt) del 20 ottobre 2018; il viaggio di Bepi Colombo durerà 7 anni.