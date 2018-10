Spazio, Bolidi nel cielo: il commento dell'esperta

Milano (askanews) - Il 24 ottobre 2018 un bolide ha solcato i cieli del nord Italia; molti gli avvistamenti e le segnalazioni da parte delle persone che stavano filmando il tramonto e si sono trovati di fronte a uno spettacolo nello spettacolo.Per saperne di più, askanews ha chiesto il parere della ricercatrice Camilla Colombo del Politecnico di Milano, esperta di asteroidi e traiettoriae orbitali."I bolidi sono dei resti di corpi rocciosi, o possono anche contenere ghiaccio, che si trovano in alcune posizioni del sistema solare e a volte si trovano in orbita di collisione o di rientro con la Terra; quindi alcuni pezzi di questi corpi rientrano in atmosfera e rientrando bruciano l'atmosfera, quindi durante questo intervallo di tempo li vediamo illuminarsi e assumere diversi colori", ha spiegato."Possono essere pericolosi solo gi asteroidi che hanno diametro di 40 metri o più grandi come ad esempio l'asteroide di Celjabinsk in Russia perché arrivano dei frammenti a terra; non tutto il materiale brucia al rientro invece oggetti più piccoli solitamente bruciano completamente in atmosfera".