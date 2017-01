Spazio, lanciato razzo di SpaceX dopo l'esplosione di settembre

Vandergberg (askanews) - La società americana SpaceX ha lanciato dalla base aerea di Vanderberg, in California, il suo razzo Falcon 9 con dieci piccoli satelliti di comunicazione di Iridium, segnando la ripresa dei suoi voli quattro mesi dopo l'esplosione che, nel settembre 2016, in Florida, ha distrutto il razzo durante le fasi precedenti il decollo per portare in orbita il satellite israeliano per telecomunicazioni Amos-6.Il Falcon 9 si è staccato dalla rampa di lancio come previsto alle 9,54 locali (le 18,54 italiane) e il suo primo stadio, poi, ha fatto ritorno con successo atterrando felicemente su una piattaforma galleggiante nell'Oceano Pacifico.SpaceX ha fatto sapere di aver risolto i problemi all'origine dell'esplosione del settembre 2016, relativi a una breccia nel sistema di elio criogenico del serbatoio di ossigeno liquido sulla parte superiore del razzo.