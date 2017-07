Un corto contro il dilagare della violenza sui social media

Milano (askanews) - Un corto per denunciare il dilagare della violenza sui social media. L'agenzia LUZ presenta Sapiens - Umani come si deve, progetto totalmente digitale e social, che prende ufficialmente vita con la divulgazione del suo video manifesto Thanks for the hate speech. Nel cortometraggio, diretto da Andrea Corsini e scritto da Cristian Micheletti, tre persone sono sedute a tavola: sembra una serata tranquilla, purtroppo non lo sarà perché la discussione molto rapidamente prenderà una brutta piega. L'orrore della violenza verbale, celata dietro lo schermo e la tastiera, diventerà il vero protagonista della serata. Nel corto sono riportati commenti realmente lasciati sui social in questi ultimi mesi, parole pesantissime, insulti che diventano pietre lanciate contro il prossimo, a dimostrazione dell'urgenza di un cambio di rotta.Sapiens con il suo video manifesto Thanks for the hate speech è in prima linea nel combattere la disinformazione sul web. Una community che vuole dare spazio a una sana informazione e a notizie approfondite, ma anche a ironia e leggerezza, simbolo di un'intelligenza pop e poggia le sue fondamenta su due parole chiave, autenticità e credibilità.