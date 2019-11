Alessandro Borghese: "Sono artigiano rock star. Mi piacerebbe fare un film..."

Di Giordano Brega

Cucina, ma non solo. Alessandro Borghese, nel suo ristorante ‘AB - Il lusso della semplicità’ punta forte anche sull’arte. La natura a nudo, con le opere di due fotografi, Gianluca Rona e Francesco Falciola, è stata protagonista a novembre. Un appuntamento fisso quello del vernissage... “Quasi ogni mese parliamo d'arte. Moderna, fotografica, scultura. E di cucina ovviamente, quella è la mia di arte”, spiega Alessandro Borghese ai microfoni di Affaritaliani.it.

Al di là della cucina, qual è l’arte che accende maggiormente il tuo cuore?

“Le arte visive tutte quante. Però l’artigianato mi piace. Perché il cuoco è un artigiano, non un’artista. E’ diverso. Artigiano perché lavora con le mani, crea. Però poi la tua arte in un attimo… svanisce. Si mangia. E ogni volta la ricreiamo. Facciamo un qualcosa di artigianale per il gusto, l’amore e l’altruismo verso qualcun altro. Questo vale per le opere d’arte – che sia scultura, quadro o installazione – sono delle meraviglie che ispirano e mettono di buon’umore”

Quindi tu ti senti artigiano?

“Sì”

Perché questo è un momento, anzi una lunga fase storica in cui i grandi chef ormai vengono visti dal pubblico come delle rock star...

“Sono un artigiano rock star. Non ho mica detto che non sono una rock star (sorride, ndr)”

E ci sono delle rock star che ammiri da… rock star dei fornelli?

“Come no, tantissime. Se parliamo d’Italia penso a Vasco Rossi. Se andiamo sull’estero andiamo ovunque, dagli Stones ai Led Zeppelin, i Red Hot Chili Peppers. Ma anche il jazz, il blues.. Muddy Waters, le big band. Sono tutti artisti”



Alessandro Borghese a 4 Ristoranti

Tu sei protagonista da anni con programmi si successo nel mondo della cucina. Da 4 Ristoranti a Kitchen Sound, Cuochi d'Italia - su Sky e TV8 - e tanti altri. Non ti piacerebbe confrontarti con un altrO tipo di televisione? Fare qualcosa di completamente diverso?

“Ad esempio?”

Magari un programma musicale al 100% vista la tua propensione per questo mondo…

“Chi lo sa nella vita non si sa mai. Per il momento il mio amore per la musica, ormai da tanti anni è in abbinamento con Kitchen Sound, con tutte le sue declinazioni – Kitchen Sound Kids, Movie e quest’anno ne arriveranno tanti altri – ma perché no? Magari nel futuro si potrebbe provare qualche cosa strettamente musicale. O perché no… facciamo un film”

Ti piacerebbe fare un film?

“Magari di cucina”

Alessandro Borghese attore…

“Può essere, chi lo sa…”



Alessandro Borghese - KITCHEN SOUND

Se avessi il premier Giuseppe Conte nel tuo ristorante cosa ti piacerebbe cucinargli?

“Sai che ormai ho cucinato per tutti i premier negli ultimi 20 anni?”

Anche per Conte?

“No, mi manca”

Se venisse da te..

“Probabilmente gli farei mangiare più o meno le stesse cose che gli ho fatto mangiare agli altri premier. Visto che è sempre piaciuto… magari mi ripeto. Non so se lui sia più pastasciuttaro o più carnivoro. Magari è fruttariano…”

Per Salvini?

“Dev’essere una buona forchetta, mi sa molto di polenta e osei”

Chiudiamo Zingaretti...

“Zingaretti anche lo vedo bella forchetta, da pizza bianca e mortazza"

... e Di Maio

"Lo vedo più.. pesce in bianco con un filo d’olio sopra”