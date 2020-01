Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser su MTV: "I consigli di Belen, il paragone con Sandra-Raimondo e.."

Di Giordano Brega

“I consigli di Belen? Ci ha sgridato principalmente”, dice sorridendo Ignazio Moser ai microfoni di Affaritaliani.it in vista del debutto come conduttore di Ex on the Beach Italia 2020 su MTV assieme a Cecilia Rodriguez. La soubrette argentina sottolinea: “Ci ha detto di essere noi stessi e di non entrare troppo nel ruolo di altri. Abbiamo cercato di essere noi stessi, freschi e spontanei come siamo nella vita”.

Mtv come emittente fa anche rima con musica. Se vi dovessero proporre la conduzione di un programma musicale…

“La conduzione sì. A cantare sicuramente no perché non sono intonata e pure lui non lo è. Gusti musicali? Raggaeton è la musica che coinvolge un po’ tutti”, racconta la Rodriguez. E Moser: “Io spazio dai generi hip hop, dance… e raggaeton anche io per osmosi (ride, ndr)”

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER (foto Lapresse)



Il pregio più grande che l’uno apprezza dell’altro?

“La bontà d’animo di Cecilia. E’ molto onesta, una persona pura che quasi non sa dove sta il lato oscuro del mondo. Questa cosa mi ha colpito all’inizio”. Di Ignazio Moser “la voglia di vivere, il modo in cui affronta la vita. Per me è pazzesco perché io sono una che magari davanti a tante situazioni si butta giù. Invece lui è sempre carico, sorridente. E questa sua cosa cerco di prenderla e farla un po’ mia”





Vi dà fastidio che continuano a chiedervi di figli e matrimonio?

“No a me no, perché magari lo convinco”, dice ridendo Cecilia Rodriguez. Poi aggiunge: “A me non dà fastidio. Poi a un certo punto dico ‘cambiamo domanda’ perchè ormai sono tanti anni e per i giornalisti sono al sesto bambino, al terzo matrimonio e abbiamo divorziato tante volte. Ma non mi dà fastidio”. Ignazio osserva: “Nel momento in cui ti esponi all’attenzione mediatica è anche normale che la gente voglia sapere una pagina in più del libro”. Poi forse "ci vedono così tanto innamorati che vogliono vederci sposati e questo mi piace", aggiunge Cecilia.

Pensando alle coppie celebri in tv i due ricordano Sandra e Raimondo per l’affiatamento che mostrano al pubblico. E Ignazio Moser svela che molti amici dicono che “siamo la versione 2.0 di Sandra e Raimondo. E’ il nostro modo di affrontare i problemi e ci scherziamo su. Magari io un po’ di più e Cecilia un po’ meno (ssoridono, ndr)”. “Ci compensiamo”, osserva la Rodriguez.

