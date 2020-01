EX ON THE BEACH ITALIA, PARLANO CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER. INTERVISTA

Di Giordano Brega

“E’ stata una bella esperienza. Ci siamo preparati cercando di fare un po’ di dizione e chiedendo qualche consiglio a mia sorella”. Cecilia Rodriguez racconta ad Affaritaliani.it la prima volta in conduzione di un programma tv, assieme al fidanzato Ignazio Moser: su Mtv arriva Ex on the beach Italia 2020 e si preannuncia un'edizione scoppiettante. “Abbiamo cercato anche di entrare in un personaggio che fino ad ora non era il nostro. Se prima eravamo ‘passeggeri’ nel mondo dello spettacolo, ora abbiamo cercato di fare i ‘piloti’. Vedremo dove ci ha portato e ci porterà questa strada”, aggiunge Ignazio.

Come ci si comporta al cospetto degli ex?

La Rodriguez non ha dubbi: “Io ho sempre detto che non ho mai avuto buoni rapporti con gli ex, perché quando chiudo…. chiudo. Purtroppo o per fortuna sono fatta così. Anche perché quando lasci un pochino aperto succedono sempre dei casini. Quindi io preferisco chiudere”.

“Andando per cliché, la minestra riscaldata non è mai molto buono”, sottolinea Moser.

Cosa avete pensato quando vi hanno proposto la conduzione di Ex On the Beach Italia?

“Io ho pensato che fosse uno scherzo… Ero contentissima perché è arrivato al momento giusto”, le parole della soubrette argentina.







Come esprimete la gelosia l’uno per l’altra quando c’è da esprimerla?

“Diciamo che lui non è tanto geloso, almeno si sa contenere. Io sono latina… Meglio che non lo racconto (sorride, ndr) però sicuramente non ho un buon modo per esprimere la mia gelosia. Sono molto, ma molto gelosa”, le parole di Cecilia. Lui ti dà modo di esserlo? “Ho un fidanzato molto bello. Però si comporta molto bene, questo devo dirlo, perché altrimenti non starei con lui. Ma quando uno è geloso vede anche delle situazioni che non esistono” Ignazio Moser invece… “Io non sono particolarmente geloso. Ovviamente qualche piccolo episodio c’è, ma so controllarmi abbastanza bene”.

“Si sa controllare, io no. Io sono fatta così e se mi succede qualcosa lo dico”, chiosa Cecilia.

