Elenoire Casalegno: "Raimondo Vianello non ha un successore. Quella volta che gli dissi che ero incinta..."

Di Giordano Brega

Il nuovo Vite da copertina riparte da una super coppia formata da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. Sempre su TV8, a partire dal 30 settembre - dal lunedì al venerdì, alle ore 18.30. Menù ricco con storie di grandi stelle dello spettacolo italiano e mondiale, gossip, eventi mondani e tanto altro. E a proposito di star, Elenoire Casalegno racconta la più grande con cui ha lavorato nella sua carriera: “Io ho avuto davvero la fortuna di lavorare con i grandi della televisione italiana. Uno in particolare mi è rimasto nel cuore. E’ una persona che ha segnato il mio percorso professionale. Mi ha dato tanto. Inconsapevolmente e inconsciamente. Ed è Raimondo Vianello. A differenza di tantissime altre star, in questo caso maschili, che in qualche modo hanno avuto o avranno un successore, per Raimondo non ci sarà mai nessuno. Perché il suo modo di fare televisione, di fare spettacolo è stato sicuramente unico". Tra loro c'era "un rapporto molto forte, sia davanti alle telecamere che al di fuori da esse. E con la stessa Sandra (Mondaini, ndr).

Elenoire Casalegno racconta un aneddoto di quando rimase incinta. "Per un mese non dissi nulla a nessuno. Però andavamo in onda in diretta e spesso mi capitava di dover correre in bagno perché avevo le nausee e non stavo particolaramente bene. Una volta, due volte, tre volte… si preoccupava di come stessi perché aveva intuito che c’era qualcosa che non andava... Alla fine ‘lo presi e gli dissi ’Raimondo glielo devo dire, non sto bene. Non è influenza, ma aspetto un figlio'. Lui mi guardò, stette 10 secondi in silenzio.. ‘ma lei sa chi è il padre?’ Questo era Raimondo Vianello (sorride, ndr) ed era così. Non era per tutti. Però il suo modo di fare televisione molto probabilmente era tanto avanti per quei tempi”

Tornando a Vite da Copertina, ci sarà uno studio nuovo con “la realtà aumentata. E poi ci sarà questo linguaggio che utilizzeremo noi nel raccontare la cronaca rosa con leggerezza, irriverenza e soprattutto, politicamente scorretto”, spiega ai microfoni di Affaritaliani.it Elenoire Casalegno. “Molto scorretto – aggiunge Giovanni Ciacci – Voi sapete cos’è la realtà aumentata? Io l’avevo già provata a Ballando con le Stelle. Però qui è molto divertente, perché mentre parli di un personaggio lui… ti appare davanti”.

Non solo ‘ologrammi’ vip nella nuova edizione del programma: “Ci saranno tante rubriche nuove – sottolinea Ciacci – Faremo gli auguri tutti i giorni a un vip raccontando la sua storia e approfondendo la sua vita. Avremo un almanacco in cui racconteremo fatti e misfatti di quel giorno”.

“Soprattutto misfatti. Oppure un ‘Chi l’ha visto’… ‘Chi se lo ricorda più’…”, dice Eleonoire Casalegno. “Ci saranno le temutissime pagelle di Giovanni Ciacci. Dove posso dirvi che è veramente più cattivo che mai. C’è il canino che brilla… Ad ogni modo si parlerà di personaggi non solo italiani, ma di tutto il mondo: di ieri, di oggi e quelli che saranno nel futuro”

Vite da Copertina ‘sarà nel fatto e nel luogo del misfatto. C’è il green carpet? Noi saremo lì e racconteremo quello che succede dietro le quinte. E così la prima alla Scala e via dicendo…”, spiega Giovanni Ciacci.

