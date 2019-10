Gianni Morandi: "C’è uno tsunami nella musica. Come a inizio anni ’70 quando..". VIDEO DI AFFARI

Di Giordano Brega

Le canzoni di mio figlio? “So che scrive tutto lui, non vuole che io commenti mai quello che fa. Non è che mi chiede i consigli, anzi. Io gli chiedo qualcosa e lui cambia discorso”, Gianni Morandi – nel corso della presentazione dell’Isola di Pietro 3 (in onda su Canale 5 da venerdì 18 ottobre con l'ingresso nel cast di tre volti molto amati dal pubblico italiano: Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino) parla del successo di suo figlio, Tredici Pietro che a 22 anni è diventato una star della musica rap ed è pronto a partire per il suo primo tour. La capisci la sua musica? “Mi ha introdotto lui da qualche anno… Ho imparato tutta una serie di nomi, ce ne saranno un centinaio. Sono tutti importanti. Tutte persone che non hanno bisogno di giornali, televisioni. Fanno tutto sui social e riempiono i palasport e i locali. C’è uno tsnumani in atto nella musica".

Tutti cantanti che non passano dalla tv e si sono fatti da soli… “Un po’ come agli inizi degli anni ’70 quando arrivavano i cantautori… il cambio dalla canzone degli anni ’60. Arrivavano De Gregori, Venditti, Branduardi, poi Lucio (Dalla, ndr)… Che poi hanno dato in effetti una svolta a tutta la musica. Poi c’erano anche i classici naturalmente: Baglioni, Battisti che fu innovatore straordinario. E questo è un momento po’ così’, sta cambiando tanto...”.

Se Gianni Morandi fosse nato oggi farebbe musica trap? “Io sono nato con Claudio Villa e Luciano Tajoli. Mi sto adattando, sto cercando di ascoltare, di farmi un’idea… Voglio vedere qual è la gente che verrà a vedermi a Bologna, a casa mia. Al teatro Duse. Io adesso faccio 16 spettacoli e ne stiamo aggiungendo altri. Abbiamo messo in vendita i biglietti, i teatri si riempiono. Voglio vedere se mi chiedono il trap, non credo mi chiederanno il trap. Mi chiederanno la fisarmonica (sorride, ndr)”, spiega Gianni Morandi ad Affaritaliani.it.

