Italia's Got Talent 2020, Lodovica Comello: "Bastianich? Fighissimo con un animo artistico"

Di Giordano Brega

ITALIA'S GOT TALENT 2020 è ripartito (in quinta, con ascolti tv subito ottimi per TV8 nella prima puntata). Questa nuova stagione è “un’edizione pazzesca, ci siamo divertiti, per quanto possibile, ancora più delle altre”, racconta ai microfoni di Affaritaliani.it Lodovica Comello. La presentatrice è incinta del marito Tomas Goldschmidt e il parto del loro primo figlio, un maschietto, è previsto nei giorni della finale - che non riuscirà quest'anno a condurre - prevista per il 6 marzo. Le audizioni l'hanno vista protagonista di IGT nelle prime settimane della maternità. Come hai affrontato il programma? "In modo unico e singolare. Quest'anno eravanmo in 'due' sul palco. Diciamo che ho vissuto tutto con molta più intensità ed emotività"

Sulla new entry dei giudici, al fianco di Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, è arrivato Joe Bastianich. Lodovica spiega: “E’ fighissimo. E’ proprio giusto in questo programma. Eravamo molto curiosi di vederlo all’opera senza piatti e pentole sotto mano. E’ stato molto bravo. Ha rivelato anche un animo molto artistico e molto sensibile”

Di tutte le edizioni di Italia’s Got Talent quali sono i concorrenti che ricordi di più…

“Domanda impossibile, ne abbiamo visti miliardi. Io ricordo sempre, perché per me è stato folgorante, una signora giapponese, molto anziana che faceva acrobazie, volteggiava sul palco come se avesse vent’anni. E’ stata una grande lezione di vita”

E POI... LODOVICA PARLA DEL SUO 2020 IN CUI DIVENTERA' MAMMA. GUARDA LA VIDEO INTERVISTA AD AFFARITALIANI.IT

ITALIA'S GOT TALENT 2020. Su TV8 la seconda puntata mercoledì 22 gennaio, alle ore 21.30

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, torna l’appuntamento con le Audizioni di Italia’s Got Talent, in onda domani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21.30, su TV8. Il talent show più divertente della tv italiana, giunto alla decima edizione, prodotto da Fremantle, schiera in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello.

Nella prima puntata Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer, che garantisce l’accesso in finale, premiando l’esibizione della squadra di Taekwondo che, con il messaggio finale “La pace è più preziosa del trionfo", ha stupito ed emozionato giuria e pubblico.

Questa settimana sul palco troveranno spazio le performance più diverse: quella del piccolo sassofonista, che con i suoi 5 anni è il più giovane concorrente di questa edizione, o del rapper sordo, capace di tenere il ritmo senza sentire la musica. In questa puntata, anche Joe Bastianich salirà sul palco per “giocare” con Chico, un cane ben addestrato in grado di rispondere ai suoi comandi in inglese. In scena anche un “escapologo”, che cercherà di liberarsi da una macchina molto pericolosa, e la divertenre esibizione delle “Tre Grazie” di Canova.

Come sempre, Lodovica Comello inciterà i concorrenti dal backstage e svelerà alcuni aneddoti e curiosità, parlando con i parenti e gli amici dei talenti. I concorrenti si esibiranno con le loro performance acrobatiche e spettacolari, cercando di convincere la giuria, in soli 100 secondi, per guadagnare i fatidici 3 “sì”, utili a guadagnare l’accesso alla fase successiva della gara.

Alla fine di ciascuna puntata di Audizioni, la giuria dovrà decidere quale talento, tra tutti coloro che hanno passato il turno, si merita la finale. Anche il pubblico sarà protagonista perché avrà un Golden Buzzer a sua disposizione: infatti, alla fine della settima puntata, verrà aperto il televoto e il pubblico potrà votare e scegliere il proprio finalista, il dodicesimo in gara.

Concluse le Audizioni, la gara si chiuderà in diretta da Roma con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2020 sarà l’insindacabile giudizio del pubblico da casa.

Media partner del programma è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

Main sponsor di Italia’s got talent è Old Wild West, mentre l’auto ufficiale dell’unico format dedicato al talento a 360° è Volvo.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Arrigo Benedetti, Gabriela Ventura, Marco Terenzi e Giovanni Todescan, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Luigi Maresca.