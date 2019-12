James Bond è tornato: il trailer del nuovo 007 "No Time To Die"

Milano, 4 dic. (askanews) - James Bond è tornato. Inseguimenti, acrobazie, sparatorie e battute storiche nel primo trailer del nuovo film di 007 "No Time To Die", interpretato per l'ultima volta, così sostiene l'attore, da Daniel Craig.A fianco a lui, nei panni di un James Bond costretto a rientrare in azione dopo essersi ritirato dal servizio attivo, un cast d'eccezione: Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, l'antagonista e Lashana Lynch che interpreta la prima agente con licenza d'uccidere donna della serie.A dirigerli Cary Joji Fukunaga, regista di "True detective" e "It", che ha preso in corsa il posto di Danny Boyle dopo la decisione di quest'ultimo di abbandonare il progetto per divergenze creative mesi fa.Il film uscirà nelle sale ad aprile del 2020.