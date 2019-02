Maurizio Crozza torna in tv e diventa Alberto Forchielli

Milano, 1 feb. (askanews) - Dopo il record di ascolti della scorsa stagione torna Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza - da venerdi 22 febbraio in prima serata sul Nove - con un nuovo personaggio: Alberto Forchielli, il profeta del talk show che sta spopolando in tutte le trasmissioni TV.Crozza/Forchielli se la prende con i giovani italiani: "Mio figlio non sa nemmeno mettere un bicchiere in tavola, in Cina se non c'è il bicchiere i ragazzi vanno in cantina, soffiano con la sabbia e te lo fanno a forma di drago."