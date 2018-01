Socrates, Mina e i giovani, Paletti parla del nuovo disco "Super"

Roma, (askanews) - E' uscito (il 26 gennaio) "Super" (Woodworm Label), il nuovo disco di Paletti, ironico cantautore bresciano, che in questo lavoro di 11 tracce, il suo terzo di inediti (dopo "Dominus", "Ergo Sum" e "Qui e ora" quest'ultimo pubblicato da Sugar Music) racconta le molteplici contraddizioni e sfaccettature sue e degli altri."'Super' bello per me, però è senz'altro Super perché è molto estremo, gli argomenti trattati e come è stato veicolato musicalmente è un disco estremo, poi piaccia o meno, però è Super".In copertina il campione di calcio e umanità, il giocatore brasiliano Socrates:"Socrates è un idolo di mio padre, ovviamente non è soltanto un calciatore, è una persona che ha dei livelli molto più profondi, un medico, un attivista, un filosofo e un cantante pure. All'80% il merito è suo se il Brasile è una democrazia. Ma al di là di ciò è un uomo molto sfaccettato che ha tanti tipi di personalità, come lo sono io e come è questo disco in realtà". Il disco è stato anticipato dal singolo "La notte è giovane":"Sia nel brano che nel video si analizza la questione della notte giovane che giovane non è, per esempio io ormai passati i trent'anni preferisco stare sul divano, però confrontandomi anche con dei ragazzi giovani di 20 anni, anche loro preferiscono stare sul divano, perché uscire costa un sacco, perché ci sono molte restrizioni e poi perché questo brano parla anche più in generale del mondo dei giovani, che devi avere un sacco di esperienza, un sacco di curriculum eppure anche grazie a tutta questa esperienza il lavoro non lo trovi e sei costretto ad andare fuori dall'Italia".Paletti si è fatto notare al grande pubblico anche per la sua canzone "Ma che ci faccio qui" cantata da Mina e Celentano nell'album Le Migliori (2016). Da allora con la tigre di Cremona si sente spesso al telefono:"Tutto grazie a Caterina caselli era un brano che scrissi 3-4 anni fa per Malika Ayane, a lei non piacque, ma la signora Caselli lo volle tenere, disse 'guarda che questo è un pezzo forte', vedrai che prima o poi... È arrivata Mina, le è piaciuto tanto, l'ha fatto sentire ad Adriano et voilà"."Super" verrà presentato a Brescia (Latteria Molloy) il 7 febbraio, il 23 febbraio all'Off di Modena, il 2 marzo al Dejavu di Sant'Egidio alla Vibrata (Te), il 3 marzo al Soundmusic Club di Frattamaggiore (Napoli), il 9 marzo allo Urban di Perugia, il 16 marzo al Serraglio di Milano, il 24 a Rimini (Bradipop), il 1 aprile alla Limonaia di Fucecchio (Fi), il 5 aprile al Lumiere di Pisa, il 6 aprile allo Spazio 211 a Torino.