Soy Luna, su Disney Channel gli ultimi episodi della terza stagione

Fino a venerdì 2 novembre, ogni giorno da lunedì a venerdì alle 20.35, Disney Channel (Sky, canale 613 e Sky On Demand) trasmette in prima Tv assoluta gli ultimi e imperdibili episodi di Soy Luna, l’amatissima serie che ha appassionato milioni di ragazzi in tutto il mondo.

Dopo aver scoperto di essere in realtà Sol Benson, legittima erede della fortuna dei Benson, nella terza stagione Luna, ricongiuntasi con il nonno, ha dovuto affrontare le conseguenze della rivelazione e l’impatto che questa ha avuto nella sua vita. La madre di Ambar, Sharon, infatti ha come unico scopo quelli di vendicarsi della famiglia Benson.

I Jam&Roller, la squadra di pattinaggio della scuola, hanno invece lottato con un destino sempre più incerto per colpa dei Red Sharks, ma riceveranno una grande notizia che li lascerà sul punto di realizzare i propri sogni.

Intanto, insieme a Nina, Jim e Yam, Luna sta frequentando l’ultimo anno di scuola e deve decidere cosa vuole fare del suo futuro, mentre i più grandi già diplomati cercano la loro strada lontano da casa tra tante domande e nuove sfide.

Il rapporto tra Luna e Matteo è ancora ostacolato da alcune incomprensioni. Riusciranno a superarle per arrivare a un lieto fine? Sarà proprio in questi ultimi episodi che si scopriranno le sorti della loro relazione.

Nel frattempo Sharon ha in programma di compiere la mossa più pericolosa della sua vita. Luna è sicura che succederà qualcosa di brutto, ma è disposta a dimenticare il passato e a concentrarsi sul futuro. Al suo diciottesimo compleanno, infatti, Luna prenderà una decisione che sorprenderà tutti.

Non mancheranno quindi sfide, intrecci amorosi, scelte di cuore, litigi e nuove amicizie, che terranno gli spettatori con il fiato sospeso in questi ultimi episodi della terza stagione di Soy Luna. In attesa del gran finale che scioglierà ogni dilemma.L’appuntamento per scoprire tutto quello che accadrà nelle ultime puntate della serie è dal lunedì al venerdì alle 20.35 fino al 2 novembre solo su Disney Channel (canale 613 di Sky).