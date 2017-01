A Parigi si gioca a hockey sulla Torre Eiffel

Roma, (askanews) - Con la Francia che si prepara a ospitare i campionati mondiali di hockey su ghiaccio, insieme alla Germania, un'iniziativa del genere può sembrare non così strana.Una piccola pista al primo piano della Torre Eiffel, simbolo di Parigi, dove sfidarsi gratuitamente in una partita e godere allo stesso tempo del panorama, è parsa un'ottima idea alla Federazione francese di hockey per appassionare i parigini in vista dell'importante appuntamento.Il presidente della Federazione Luc Tardif: "Abbiamo parlato con l'amministrazione cittadina, ci ha proposto questa sede e non abbiamo esitato un attimo perché crediamo sia un luogo simbolico. Una pista di 60 metri sulla Torre Eiffel. Siamo partiti subito con questa avventura, crediamo sia un modo perfetto per far conoscere meglio questo sport".I mondiali di hockey sono uno dei maggiori eventi sportivi invernali, dopo le Olimpiadi, e nelle ultime edizioni, hanno richiamato migliaia di spettatori. Sebbene in Francia non ci sia una tradizione così antica di gioco, la squadra si sta preparando al meglio. "Aspettatevi una squadra assetata di vittorie - assicura un giocatore - che affronta tutti i matches per vincere. Abbiamo un soprannome, siamo 'gli attaccabrighe', perché non ne lasciamo passare una agli avversari, speriamo davvero di disturbarli".