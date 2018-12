Barbara Brighetti, paracadutista da record imbattuta da 25 anni

Cremona (askanews) - Venticinque anni passati in un soffio, quasi trattenendo il fiato - come fece l'11 dicembre del 1993 - quando la paracadutista cremonese Barbara Brighetti del team Sector NO Limits registrò il record mondiale femminile di caduta libera, ad oggi ancora imbattuto. Un salto da un aeroplano nei cieli di Montichiari (Bs), a -60 gradi; oltre 40 secondi di apnea precipitando a circa 400 Km/h per 10.900 m fino a soli 750 metri dal suolo prima di aprire il paracadute.Venticinque anni dopo quella data storica per gli sport estremi italiani, l'anniversario dell'impresa di Barbara Brighetti è stato celebrato all'Aero club di Cremona, alla presenza dei soci, piloti e paracadutisti e del sindaco della città, Gianluca Galimberti."Venticinque anni di record ma sembra veramente ieri - ha commentato ' atleta cremonese - sono trascorsi 25 anni e i ricordi sono ancora fervidi e vividi ma una serata come questa non può far altro che farli riaffiorarare. È un onore e un piacere, davvero un'occasione incredibile".Nel corso della serata, sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti ad altri atleti del gruppo che, nel corso del 2018, si sono distinti in competizioni nazionali e internazionali tra cui Stefano Celoria, campione italiano di paracadutismo, specialità "speed" e sono state consegnate le aquile dorate ai neo piloti brevettati dalla scuola di volo cremonese.