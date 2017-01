Libreville (askanews) - Fans eccitati e pronti a scaternarsi sugli spalti di Gabon-Guinea Bissau, primo match della 31esima Coppa d'Africa, al via sabato 14 gennaio 2017 a Libreville, in Gabon.Occhi puntati soprattutto sulla star di casa, Pierre-Emerick Aubameyang ma anche sui tanti fuoriclasse in campo come lo juventino Mario Lemina e Sadio Mané del Liverpool.