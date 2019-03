Champions, Bernardeschi: la Juve ha fatto una partita perfetta

Milano, 13 mar. (askanews) - "Non era un partita semplice, lo sapevamo, però credo sia stata la partita veramente perfetta, 3 a 0 credo che si possa classificare come una partita perfetta". Lo ha detto Federico Bernardeschi commentato il 3 a 0 della Juventus contro l'Atletico Madrid.Secondo il giocatore, autore dell'assist per Ronaldo sul primo gol e dell'azione con cui si è guadagnato il calcio di rigore della vittoria "forza di volontà, consapevolezza, voglia di andare un po' oltre tutti i limiti, questo è quello che si deve fare in queste partite".