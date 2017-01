Coppa d'Africa, esordio amaro per il Marocco

Oyem (askanews) - Inizia male l'avventura in Coppa d'Africa in Gabon per il Marocco, sconfitto a sorpresa all'esordio dalla Repubblica Democratica del Congo che si è imposta grazie a un gol di Junior Kabananga Kalonji."In competizioni come la Coppa d'Africa non bisogna scoraggiarsi subito", ha spiegato il ct del Marocco Hervé Renard, capace di vincere le ultime coppe d'Africa guidando lo Zambia nel 2012 e la Costa d'Avorio nel 2015. "Non siamo stati efficaci sotto porta - ha detto - mentre loro sono stati capaci di andare in rete nell'unica occasione che hanno avuto. Questo è il calcio".Soddisfatti invece il ct del Congo Florent Ibengé, che già pensa al prossimo match contro i campioni in carica della Costa d'Avorio, fermata sullo 0 a 0 dal Togo nel match d'esordio: "Ogni gara è complicata. Non bisogna guardare il match che hanno giocato oggi. Gli ivoriani sono stati anche capaci di pareggiare con la Francia. E' una squadra difficile, non bisogna rilassarsi", ha concluso Ibengé.