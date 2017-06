Dal 2018 il MotoGp arriva anche in Thailandia

Roma, (askanews) - Il motoGp sta per sbarcare anche in Thailandia. La notizia è arrivata attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Sports Authority della Thailandia (SAT), in cui si comunica che nell'ultima prova del circuito, il Gp d'Italia al Mugello, è stato firmato un accordo con la Dorna, la società spagnola che cura l'organizzazione del Motomondiale.Il circuito interessato è quello di Buriram, nella Thailandia del Nordest, una cittadina diventata di recente un importante hub sportivo. E il weekend previsto per il MotoGP thailandese è quello dal 5 al 7 ottobre 2018, un appuntamento che andrebbe a completare le tappe d'oltreoceano in Giappone, Australia e Malesia.Nel comunicato dell'Autorità dello Sport si precisa anche che l'intesa è stata raggiunta dopo un lungo colloquio, ma che dovrebbero essere garantiti i diritti per almeno tre anni, fino, quindi, al 2020.Manca solo il via libera ufficiale, la conferma, ha fatto sapere la Dorna, arriverà a breve. Poi, il circo che ruota intorno al Motomondiale potrebbe portare milioni di dollari in quella che un tempo era una delle province più povere del Paese.