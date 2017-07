Europei di calcio femminile, il magico spot con Liv Cooke

Roma, 13 lug. (askanews) - Lo sapevate che gli europei di calcio femminili si tengono dal 16 luglio al 6 agosto in Olanda? No? Beh, non vi preoccupate, non lo sa nessuno. I match di Scozia e Inghilterra saranno trasmessi in diretta in UK da Channel 4, e il canale britannico ha fatto realizzare uno spot, diretto da Alex Boutell, che vede protagonista l'eroina del calcio inglese Liv Cooke. La ragazza in uniforme scolastica calcia di tutto nel tragitto da casa a scuola, perfino... una testa di bambola che poi regala a un fratellino prima di mettersi a vedere una partita con il papà. Insomma, 'girls power'. In Italia le partite dell'Italia (nazionale allenata da Antonio Cabrini) saranno trasmesse da Eurosport.