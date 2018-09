Milano (askanews) - "La partita di ieri, il cartellino rosso va dato all'arbitro, non certo a Cristiano Ronaldo, e a quell'altro pirla di guardalinee che gli ha detto sì... Mortacci tua e de tu nonno come dicono in Valle d'Aosta". Così Ezio Greggio ha commentato a margine della presentazione della nuova edizione di "Striscia la notizia" la partita di Champions tra Valencia e Juventus in cui CR7 è stato espulso.