Federica Pellegrini, da Italia’s Got Talent a Tokyo 2020: "Medaglie? Non ci voglio pensare per scaramanzia"

Di Giordano Brega

Ci credi a una medaglia a Tokyo 2020? “Non ci voglio pensare, anche solo per scaramanzia”. Federica Pellegrini si racconta ad Affaritaliani.it tra nuoto e televisione. Il suo 2020 sul piccolo schermo riparte da Italia's Got Talent 2020, il programma di TV8 partito subito molto bene negli ascolti tv (con 1,3 milioni di spettatori e quasi il 6% di share).

A fine luglio la Divina dello sport italiano sarà nella capitale giapponese, in vasca, a caccia di vittorie e medaglie. Come ti stai approcciando a questo anno olimpico in vista di Tokyo 2020?

"Per quanto riguarda la preparazione abbiamo iniziato la stagione e siamo riusciti, grazie alla produzione di Italia’s Got Talent, a fare tutte le registrazioni delle Auditions a settembre per poi partire con la mia stagione agonistica a ottobre. Siamo nel periodo più intenso. Siamo passati nella vasca olimpica, quindi da adesso le cose si fanno sul serio”





C''è un voto agli dei del nuoto, un fioretto che faresti in cambio di una nuova epica impresa?

"Di sicuro i fioretti non si dicono quindi lo farò in privata sede (sorride, ndr)"

Federica Pellegrini, fuoriclasse eterna del nuoto, se pensa al talento nel suo sport qual è il primo nome che le viene in mente?

“Nel mio sport di sicuro è Michael Phelps, penso che lo rimarrà ancora per molti anni. I suoi otto ori olimpici (battendo il precedente record di Mark Spitz, che nel 1972 si era fermato a 7, ndr) ho avuto la fortuna di vederli, perché ero ai Giochi di Pechino 2008 mentre lui li vinceva”

E' il tuo secondo anno in tv. Stai iniziando a pensare a una carriera televisiva di lungo periodo?

“Onestamente la mia testa è ancora abbastanza ‘immersa’ nell’acqua. Chissà, vedremo…”

