Finale America's Cup 2017: New Zealand avanti 3-0 su Oracle Usa

Hamilton, Bermuda (askanews) - Team New Zealand, assetata di vendetta, ha messo nell'angolo Team Oracle Usa nella prima parte della 35esima finale della America's Cup 2017. Nettamente più veloci, almeno per ora, i kiwi sono avanti 3-0, e sarebbero sul 4-0 se gli statunitensi non avessero vinto i match race dei Round Robin di preparazione, in una sfida che si deciderà al meglio delle sette regate.I neozelandesi gareggiano anche per dimenticare la clamorosa sconfitta del settembre 2013 a San Francisco quando gli statunitensi di Oracle gli inflissero una delle più brucianti sconfitte nella storia dello sport rimontando da un clamoroso 1-8 a un trionfale e inaspettato 9-8.