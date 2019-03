Parigi, 14 mar. (askanews) - Il polacco Piotr Lobodzinski ha vinto la famosa "maratona in salita" parigina, la Eiffel Tower vertical race, conquistando il suo quinto titolo consecutivo. Gli atleti si sono sfidati salendo di corsa i 1.665 gradini del monumento francese fino alla vetta, a 324 metri d altezza. Il runner polacco è il campione in carica e ha difeso il titolo finendo la corsa in meno di otto minuti.