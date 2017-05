Madrid (askanews) - Madrid in Festa. Dopo un'attesa durata 5 anni, il Real Madrid torna a vincere la Liga conquistando il 33esimo titolo. Dopo che Blancos hanno battuto il Malaga per 2-0 grazie a una rete del super bomber Cristiano Ronaldo, la folla di tifosi è scesa in piazza nella capitale spagnola per celebrare i suoi eroi. Ora la testa va a Cardiff per la finale con la Juventus. Uni match storico con le due squadre che hanno entrambe vinto lo scudetto per la 33esima volta nella loro storia.