Juventus, Allegri: ottime possibilità di vincere la Champions

Torino (askanews) - "I ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, ora il problema è che bisogna raccogliere: lo scudetto non lo abbiamo ancora preso, la Coppa Italia e la Champions dobbiamo ancora giocarla. Un passo alla volta bisogna arrivare in fondo. Questa squadra è in grado, e deve migliorare. Bisogna fare i complimenti, perché raggiungere due finali in due anni non è una cosa semplice" Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria in semifinale contro il Monaco."Quando si gioca la Champions si gioca per vincerla non per partecipare. Quest'anno arriviamo con maggiore consapevolezza, questo non vuol dire che siamo favoriti, affronteremo o il Real o l'Atletico, più probabile il Real, che è una squadra di grandissimi giocatori. Per vincere la finale ci vuole: tecnica difesa e un pizzico di buona sorte", ha aggiunto il tecnico bianconero.