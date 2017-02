La Mille Miglia compie 90 anni, 695 iscrizioni a edizione 2017

Milano (askanews) - La Mille Miglia compie novant'anni dallaprima edizione del 1927 e si prepara alla partenza latrentacinquesima edizione rievocativa con iscrizioni in fortecrescita. Sono infatti 695 le domande di partecipazione e 440 levetture accettate, tutte costruite tra il 1927 e il 1957,provenienti da 41 Paesi di cinque continenti. Partiranno giovedi18 maggio e arriveranno domenica 21 maggio dopo avereattraversato piu di 200 comuni, sette regioni italiane e laRepubblica di San Marino. Rispettando la tradizione il percorsoprenderà il via a Brescia e, dopo la tappa di Padova e il giro diboa a Roma, è prevista una sosta a Siena e la risalita verso Nordfino a Parma. Una tappa presentata dal sindaco FedericoPizzarotti:"Per noi è veramente un momento importante dell'anno in cuilavoriamo molto per renderlo il più accogliente possibile, per ipiloti, per i turisti e per tutto quello che vuol dire per noiMille Miglia. Quest'anno la cena sarà all'interno del PalazzoDucale, un'ulteriore cornice fantastica per fare ammirare quelloche è Parma e quello che è l'Italia ai tanti piloti che vengonoda fuori".La principale novità dell'edizione 2017 è il sostanzioso aumentodel numero di prove cronometrate, che salgono a 112, piu 18rilevamenti in sette prove a media imposta. La mattina didomenica 21 maggio è prevista la risalita della Pianura Padanaattraverso Cremona e Mantova con pausa a Rovato prima dellapasserella finale che condurrà gli equipaggi sotto la bandiera ascacchi di Brescia.