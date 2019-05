La sciatrice Brignone tifa per Milano-Cortina: "Possiamo farcela"

Milano, 24 mag. (askanews) - "Milano-Cortina? Molto lontane, prima ci saranno quelle di Pechino che sto preparando. Abbiamo la Coppa del mondo, ma le prossime le abbiamo in Cina (purtroppo) perché mi piacerebbe già averle in Italia, a Milano-Cortina. La vedo una candidatura molto buona e molto seria, perché le montagne e le strutture che abbiamo noi, la cultura degli sport invernali e i risultati che stiamo avendo negli sport invernali, sono grandiosi e sarebbe un sogno avere le Olimpiadi in casa". Così la campionessa olimpica di sci, Federica Brignone, l'unica italiana della storia dello sci a vincere in tre discipline diverse, accoglie la notizia della candidatura di Milano-Cortina ai Giochi olimpici invernali del 2026.Brignone ha realizzato una mostra fotografica, "Traiettorie Liquide", curata dal fotografo Giuseppe La Spada che sarà esposta nelle principali sedi di Banca Generali Private in tutta Italia e che denuncia l'inquinamento nei mari del Pianeta.