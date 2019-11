Di Giordano Brega

Ludovica Pagani, calendario 2020: "Amo settembre dove sono rock. Aggressive"

Ludovica Pagani presenta il calendario 2020 che uscirà in allegato con Chi e Tv Sorrisi e Canzoni. E spiega ai microfoni di Affaritaliani.it com’è nato…

“Circa un anno fa pubblicai un libro con Mondadori (“Semplicemente Ludovica”, ndr) e ci eravamo posti come obiettivo di invogliare i fans a comprarlo, spiegando che se fosse andato bene avrei fatto il calendario. Abbiamo iniziato a realizzare il progetto insieme al team Mondadori – che ringrazio infinitamente, perché penso che comunque ogni lavoro venga veramente bene e abbia successo se c’è una squadra che collabora bene insieme. Ed è quello che è successo. Ognuno ha contribuito per rendere questo calendario per me fantastico...”.

“Ci siamo molto divertiti sul set. Abbiamo fatto due giorni di full immersion, è stato come quando mia mamma mi mandava al Cre (Centri Ricreativi Estivi, ndr): all’inizio non volevo mai andare perché ero stanca e mi dovevo svegliare presto… ma quando ho finito eravamo tutti tristissimi perché si era creata una bella armonia”, ci racconta Ludovica Pagani. “Gli scatti sono di Cosimo Buccolieri, un fotografo veramente bravo. Lo vedrete nel calendario..”



Ludovica Pagani (festa del calendario 2020 di Chi e Tv Sorrisi e Canzoni)

Nelle prime anticipazioni del calendario 2020 si è vista una tua foto con una parrucca afroamericana…

“L’idea era di interpretare ogni genere musicale. Anche perché si può sperimentare nel look, che ovviamente nella vita normale non metteresti..."

Il look dove ti sei sentita meglio?

“Quello del mese di settembre, molto rock. Aggressive”

Parli di rock e sei anche musicista…

“Sono una deejay. Ho iniziato un anno e mezzo fa. Ogni weekend sono in giro per tutta Italia a suonare. La musica mi piace molto ed è in linea perfettamente con il mio calendario”.

E poi... La canzone del cuore, il calcio, il paragone con Diletta Leotta: guarda la Video-Intervista di Ludovica Pagani ad Affaritaliani.it