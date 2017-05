Mattarella a Internazionali Tennis, sport pulito aiuta la società

Roma (askanews) - Un Presidente della Repubblica per la prima volta al Foro Italico, per assistere alla finale degli Internazionali di Tennis. Sergio Mattarella, ha voluto presenziare alla partita conclusiva del torneo tra il serbo Djokovic e il tedesco Zverev, vinta a sorpresa da quest'ultimo.Un capo dello Stato a suo agio tra i tifosi del tennis che non ha mancato di rispondere agli applausi degli appassionati presenti, concedendosi agli ormai immancabili selfie e fermandosi a scambiare qualche battuta con i bambini.Non solo calcio in Italia, Mattarella considera senza dubbio lo sport un elemento fondante e fortificante della società visto che ha più volte sottolineato come lo sport, quando è pulito, rappresenti un fattore di crescita sociale.