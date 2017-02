NUOVO Peugeot 5008 la rivoluzione è cominciata

Il nome è lo stesso, ma la concezione è totalmente inedita: Nuova PEUGEOT 5008 affronta un nuovo territorio, il promettente mercato dei grandi SUV sette posti del segmento C. Il nuovo SUV PEUGEOT 5008 porta in dote il PEUGEOT i-Cockpit® di ultima generazione, dell’Efficient Modular Platform EMP2 e di numerosi dispositivi high-tech, per il comfort e la sicurezza. Il design dinamico ed elegante cela una funzionalità esemplare: con i suoi sette posti singoli, il nuovo SUV PEUGEOT 5008 è il primo a offrire una modularità degna delle migliori monovolume. Nuovo SUV PEUGEOT 5008, con le motorizzazioni sobrie e performanti e una gamma diversificata, che propone le versioni dinamiche GT e GT Line, sarà lanciato a partire dalla prossima primavera. Prezzi da 27.200 Euro a 35.550 euro