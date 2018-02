Gangneung, Corea del Sud (askanews) - A causa del recente scandalo doping, 168 atleti russi partecipano alle olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, in maniera "non ufficiale", senza la bandiera del proprio Stato ma sotto la bandiera neutrale olimpica. Allo stesso modo è "non ufficiale" il loro quartier generale dove, tra ambientazioni e prodotti tipici, quasi come per una prova d'orgoglio, sono esposti alcuni memorabilia relativi ai passati successi olimpici dei campioni russi.