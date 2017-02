Real-Napoli, Sarri: "Contro il talento ci sono pochi antidoti"

Napoli (askanews) - Il Napoli è pronto per la super sfida di questa sera negli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico azzurro Maurizio Sarri non ha quasi più dubbi sulla formazione anti-blancos. "L'unico dubbio è se giocare con tre punte o secco con quattro - scherza - Non ho nessun dubbio: faccio giocare la formazione più offensiva possibile e che nello stesso tempo mi garantisca una gamba da poter difendere in maniera buona". Poi ha aggiunto: "Contro il talento non ci sono tanti antidoti sennò Maradona e Platini non sarebbero esistiti e oggi nemmeno Cristiano Ronaldo e Benzema. Si può cercare di limitare però alla fine un colpo di talento può decidere la partita".