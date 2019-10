Riccanza Deluxe, le sorelle Giorgia e Alessia: "Siamo diventate DJ. Arriva il nostro nuovo singolo..."

Di Giordano Brega

"La nostra nuova esperienza a Riccanza? Quest'anno ci vedrete in nuove vesti, perché abbiamo sviluppato la nostra passione, ossia la musica. Vedrete a cosa abbiamo lavorato in questo ultimo anno, cosa è cambiato nella nostra vita". Lo raccontano ai microfoni di Affaritaliani.it le sorelle Giorgia e Alessia Morosi Visentin che tornano a Riccanza per la quarta stagione. "Soprattutto che siamo diventate due DJ". E rivelano: "Non possiamo darvi troppe anticipazioni, ma uscirà il nostro nuovo singolo...". Per le due sorelle sono cambiate un po' di cose: "Ci trasferiamo da Busto Arsizio a Milano"

Riccanza 4 permetterà al pubblico di continuare a seguire "il legame tra noi due e la nostra famiglia. I nostri parchi non mancheranno..". Ma ci sarà anche "qualche episodio un po' diverso". Ad esempio una puntata "in campagna, con gare di super macchine". Ma soprattutto "ci vedrete mangiare tantissimo". E POI... GUARDA IL VIDEO SOPRA CON LE SORELLE GIORGIA E ALESSIA MOROSI VISENTIN CHE RACCONTANO LA NUOVA STAGIONE DI RICCANZA AD AFFARITALIANI.IT.

RICCANZA 4: ALESSIA MOROSI VISENTIN

Già protagonista di Riccanza 3 insieme alla sorella minore Giorgia, Alessia vive a Busto Arsizio. Modella fin da quando era bambina, prima di approdare a #Riccanza ha raggiunto la notorietà grazie allo show Take me out, dove ha partecipato sempre insieme a Giorgia. Laureata in Economia e Comunicazione alla LIUC, oggi porta avanti con successo la sua attività di influencer e dj. Le due ragazze vivono insieme nell’attico di famiglia, che però, inizia ad andar loro un po’ strettino. Le sisters sono pronte per la conquista del mondo.

RICCANZA 4: GIORGIA MOROSI VISENTIN

Già partecipante della terza edizione di #Riccanza insieme alla sorella maggiore Alessia, Giorgia vive a Busto Arsizio. Prima di approdare a #Riccanza ha raggiunto la notorietà grazie allo show Take me out, cui ha partecipato sempre insieme ad Alessia. Studente di Economia e Management alla Bocconi, Giorgia sogna un futuro da manager di un’azienda. Per il momento allo studio alterna una carriera di modella e fashion blogger, e nel tempo libero pratica pattinaggio artistico, sua passione da quando era piccola. Le due ragazze vivono insieme nell’attico di famiglia, che però, inizia ad andar loro un po’ strettino. Le sisters sono pronte per la conquista del mondo.

RICCANZA 4 IN VERSIONE DELUXE SU MTV

A grande richiesta torna la serie più sfarzosa della tv: #Riccanza alla sua quarta stagione si presenta più scintillante che mai e diventa...Deluxe! Con una veste molto più ricca – da martedì 8 ottobre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130) e disponibile anche in streaming su Now Tv – va in onda in prima tv assoluta la serie cult del brand iconico di Viacom International Media Networks Italia, che mette in scena le vite di uno stravagante gruppo di rampolli italiani.

RICCANZA 4 CAST, I VETERANI: TOMMASO ZORZI, FARID SHIRVANI, NICOLO’ FERRARI, CRISTEL ISABEL MARCON E LE SORELLE, ALESSIA E GIORGIA VISENTIN

Tra i protagonisti della nuova stagione di #Riccanza Deluxe, alcuni dei volti più amati delle passate edizioni come Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon che torneranno a far compagnia ai veterani Tommaso Zorzi e Farid Shirvani. A questo cast stellare si aggiungeranno anche le sorelle Alessia e Giorgia Visentin – in arrivo direttamente da Riccanza 3.

RICCANZA 4 CAST, TRE NEW ENTRIES: CAMILLA NEURONI, MATTIA MUSTICA E AARON NIELSEN

Riccanza 4 avrà anche tre attesissime new entries. La modella italo-svizzera Camilla Neuroni; e il dj e produttore discografico Mattia Mustica: insieme i due racconteranno ai fan dello show la #riccanza di Lugano e di Roma. E ancora, nella seconda parte del docu-reality, arriverà Aaron Nielsen, modello e influencer oltre che figlio dell’attrice Brigitte Nielsen.

RICCANZA 4, QUANTE SPECIAL GUEST STAR NELLA VERSIONE DELUXE!

Nel corso dei 14 appuntamenti inediti di Riccanza - la serie andrà in onda con un solo episodio martedì 8 e 14, mentre da martedì 25 ottobre spazio a un doppio episodio – non mancheranno anche tante guest star come Giulia Salemi, Marco Maccarini, Lucas Peracchi, Alberico Lemme, Jo Squillo, Stefano Sala e altre grandi sorprese che renderanno ancora più stravagante e divertente questa nuova stagione!

Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, anche quest’anno la nuova stagione di #Riccanza Deluxe darà spazio alle eccentriche storie dei giovani protagonisti che, oltre al fatto di essere estremamente ricchi, condividono una grande passione per i social network. Tra studio, lavoro e tempo libero, spieremo le giornate delle nostre star; ascolteremo le loro confessioni e conversazioni, conosceremo i loro sogni e desideri, tra luccichii, shopping sfrenato, momenti “instagrammabili”, hashtag e il “Dompe” sempre in fresco. Saremo testimoni della loro quotidianità e spettatori di uno stile di vita talvolta più che bizzarro!

Lo stile narrativo fresco e giovane di #Riccanza Deluxe – che da sempre contraddistingue tutte le produzioni originali made in MTV – accompagna con ironia e sapiente leggerezza, senza pregiudizi, il racconto del mondo sfarzoso dove si muovono i protagonisti del programma. Con questa formula vincente la serie, edizione dopo edizione, ha conquistato un posto d’onore nella pop culture italiana, riuscendo a diffondere uno slang dedicato. Non è un caso se, negli ultimi anni, si parla di vero e proprio fenomeno #Riccanza: un modo unico di rappresentare la realtà, scherzoso, divertente, fuori dagli schemi e per questo sicuramente affascinante e carico di suggestioni.

#Riccanza Deluxe è un programma realizzato dalla casa di produzione Nonpanic Banijay.