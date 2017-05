Roma-Juve: Allegri: Sconfitta utile per rialzare l'attenzione

Roma (askanews) - "Non pensavo che avremmo vinto lo scudetto stasera, perchè di fronte avevamo la Roma che è la seconda in classifica, una squadra importante. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo invece no, per niente, siamo stati disattenti. Però questo non deve turbare quello che la squadra sta facendo deve far rialzare l'antenna a tutti, soprattutto a me ma durante il campionato questi momenti ci possono stare" Ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la sconfitta all'Olimpico con la Roma."Ci hanno messo in difficoltà, ma noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Lo scudetto però lo vincono loro. Sono fatti così: scivolano una volta e, immediatamente, tornano quelli di sempre. Accadrà anche ora che hanno perso qua a Roma, sono forti nella testa, te ne accorgi fin da quando gli vai a stringere la mano prima della partita" a detto l'allenatore della Roma Spalletti complimentandosi con la sua squadra ora davanti al Napoli nella volata per il secondo posto.