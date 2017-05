Roma, Spalletti: nella mia gestione ho creato limiti a Totti

Roma (askanews) - "Lo stadio tutto pieno come non lo avevamo mai visto, questo per merito di Francesco che ha richiamato tutto il suo pubblico, ci ha aiutati". Lo ha detto il tecnico della Roma Luciano Spalletti al termione della partita contro il Genoa, l'ultima in maglia giallorossa di Francesco Totti. E sul suo rapporto con capitano ha dichiarato:"Questo gioco dei ruoli c'è stata questa gestione che dal mio punto di vista è stata giusta, e probabilmente gli ho creato qualche limite, però ma le intenzioni erano buone per poter dare qualcosa alla squadra". Poi ha aggiunto: "penso che il secondo posto, ma questo secondo posto è un grande traguardo soprattutto visto chi la squadra che ha vinto che è una finalista della Champions. Siamo arrivati anche davanti al Napoli".