Rugby, a Fiumicino flash mob per l'Irlanda su note Ireland Call's

Roma, (askanews) - Aeroporti di Roma, in collaborazione con Air Lingus, ha organizzato un'accoglienza speciale per la Nazionale di Rugby irlandese, giunta al Leonardo da Vinci. Una volta sbarcati al gate E14, nella nuova area di imbarco E, per accogliere e salutare la squadra dei Trifogli, ADR in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha organizzato un vero e proprio flash mob "canoro", sulle note dell'Inno "Ireland's Call", coinvolgendo passeggeri e operatori aeroportuali.I viaggiatori presenti hanno avuto la possibilità di farsi fotografare, in un'atmosfera di festa, con gli atleti di una delle nazionali più forti al mondo, partecipando all'inatteso flash mob. La Nazionale "verde" sarà impegnata contro l'Italia domani alle 15.30 allo stadio Olimpico di Roma e ripartirà da Fiumicino il 12 febbraio alle 12.45.