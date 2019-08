Simone Biles nella storia, un doppio salto mortale mai realizzato

Roma, 12 ago. (askanews) - E' storia per la ginnasta olimpica Simone Biles: è la prima donna riuscita a compiere un doppio salto mortale all'indietro con triplo avvitamento in uscita dall'esercizio al corpo libero e dall'esercizio alla trave. La 22enne americana, cinque volte medaglia olimpica e 14 volte campionessa del mondo, ha incassato il record ai Campionati di ginnastica statunitense a Kansas City.E la federazione TeamUsa.org ha annunciato che il salto prenderà il suo nome quando l'atleta gareggerà in un incontro internazionale riuscendoci di nuovo: diverrebbe così la terza abilità che porta il suo nome.Con 25 medaglie vinte tra Campionati mondiali e Olimpiadi, delle quali 18 d'oro, Biles è considerata la ginnasta americana più forte di tutti i tempi, e una delle migliori in assoluto.Il salto record di Biles arriva a pochi giorni dell'ennesimo post della ginnasta contro la federazione americana, in cui esprime la sua mancanza di fiducia sull'organismo, dopo la denuncia di abusi sessuali subiti dalla 22enne da parte del medico Lawrence Nassar. Biles, infatti, aveva rivelato lo scorso anno di essere stata una delle 300 atlete abusate sessualmente da Nassar, medico della federazione Ginnasta Usa e dellì'Università del Michigan.Dopo lo scandalo, la Federazione ha cambiato i vertici. Ma Biles continua ad essere critica: "Diventa un problema ogni volta che lavoriamo con persone nuove", ha detto Biles in una intervista al New York Times. "Come possiamo fidarci di loro? Portano sempre nuove persone, ma io automaticamente non mi fido perché le persone che conoscevo da anni ci hanno deluso".