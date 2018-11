Sofia Goggia (infortunata) è l'atleta dell'anno Fisi 2018

Roma, (askanews) - La regina è ancora lei. L'atleta dell'anno Fisi 2018 è Sofia Goggia che si è aggiudicata il premio per la seconda volta consecutiva, bissando il successo del 2017. Il risultato è frutto di una stagione straordinaria, coronata dall oro olimpico in discesa libera conquistato a PyeongChang.La 25enne bergamasca, che è stata premiata a Skipass, il salone del turismo e degli sport invernali alla fiera di Modena, ha raccontato ad Askanews la dinamica dell'incidente subìto in allenamento a Hintertux che le ha provocato la frattura del malleolo peroneale destro e lo stop per due mesi, alla vigilia dell'avvio della stagione invernale."Sono caduta e frenando mi si sono incrociati gli sci, l'esterno è andato sotto l'interno e mi ha preso la punta, però, essendo la coda sotto il mio corpo, la gamba ha fatto una torsione strana. Alla fine sono stata fortunata che si sia rotto solo il perone".Già nel 2013 e nel 2015 la campionessa del mondo di discesa libera ha dovuto rinunciare alle gare, ma mai alla determinazione. "Sto cercando di guarire alla perfezione. Ho pianificato un percorso di recupero che mi permetterà sia di essere in forma che di guarire. L'obiettivo è quello di tornare sugli sci al 100% fisicamente o comunque in una condizione fisica che mi permetterà di poter sciare, in efficacia e in efficienza. E poi dedicherò del tempo a me stessa: ho tempo per leggere, per studiare, per coltivarmi di più anche fuori dall'ambito sciistico che, in fase di preparazione, è invece totalizzante".Freno a mano tirato a pochi giorni dal gigante femminile di Soelden che ha dato ufficialmente il via al campionato. L'atleta azzurra tornerà sulla neve a gennaio. "Il campionato è aperto. E' chiaro che la prima parte è compromessa perché la salto. Però io cercherò di esserci nella seconda parte di stagione e di dare il meglio di me chiaramente".