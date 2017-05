Tennis, Wawrinka e Raonic a Roma per sorteggi Internazionali

Roma (askanews) - All'Arco di Costantino, al Colosseo, si sono svolti i sorteggi dei tabelloni maschili e femminili della 74esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia di Tennis, al via domenica 14 maggio. Ospiti d'eccezione il numero tre del mondo, lo svizzero Stan Wawrinka e il numero sei, il canadese Milos Raonic. Insieme a loro anche l'azzurro Andres Seppi. Sorteggi fortunati per Rafa Nadal, strada spianata verso i quarti; mentre strada in salita per il numero due del mondo Novak Djokovic, che già agli ottavi potrebbe trovare Kyrgios e ai quarti Nishikori.Per le donne al Colosseo sono arrivate l'italiana Roberta Vinci e la slovacca Dominika Cibulkov . Ma tutti i riflettori sono puntati su Maria Sharapova, tre volte regina degli Internazionali, rientrata sui campi rossi dopo 15 mesi di squalifica per doping.