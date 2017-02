Méribel (askanews) - Oltre 700 tra maestri di sci e abitanti della Val di Méribel, in Francia, hanno dato forma a un cuore gigante visibile dallo Spazio, dedicato all'astronauta francese dell'Esa, Thoms Pesquet, attualmente in orbita sullla Stazione spaziale internazioanle per la missione Proxima. Il cuore ha un diametro di 80 metri, in modo da poter essere fotografato anche dallo Spazio.