Les Sables d'Olonne (askanews) - Un Vendée Globe da primato per Armel Le Cleach s. Il velista francese, 40 anni, ha vinto l'ottava edizione della regata, un giro del mondo non stop in solitaria in 74 giorni, 4 in meno del precedente primato. Il traguardo è stato tagliato nelle acque davanti a Les Sables d'Olonne, nel dipartimento francese della Vandea, al termine di un duello col britannico Alex Thomson lungo oltre 50 mila chilometri.